На Київщині судитимуть пару співмешканців, які ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом малолітнім дітям

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жінки та її співмешканця за фактами домашнього насильства, катування, погрози вбивством, передачі малолітніх для експлуатації, зґвалтування, сексуального насильства, розбещення дітей та злісного не виконання обов’язків по догляду за дітьми (ст. 126-1, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч. 5 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ст. 166 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені тривалий час знущалися з трьох дітей віком 3, 5 та 11 років. Діти проживали в антисанітарних умовах. Їх морили голодом, змушували їсти фекалії.

Співмешканці зловживали алкоголем та влаштовували сварки, які часто переростали в бійку на очах у малолітніх дітей.

Малечу часто карали, ставили біля стіни на коліна з піднятими вгору руками. Аби сусіди не чули дитячий плач жінка закривала їм рот ганчіркою та погрожувала вбивством. Крім того, мати демонструвала дітям свої статеві органи і вчиняла сексуальне насильство над ними.

За клопотанням прокуратури обвинувачені перебувають під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура