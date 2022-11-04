На Київщині судитимуть російського військового-мародера

Окупант обкрадав помешкання громадян на тимчасово окупованій території Київщини.

Під час проведення слідчих на території деокупованого Ірпеня поліцейські встановили російського військовослужбовця – мародера.

В одній із квартир росіянин випадково сфотографував себе фотоапаратом Polaroid. Фотоапарат він залишив на місці скоєння злочину, оскільки не вважав його цінним. Також серед потрощених меблів та гармидеру слідчі виявили речовий доказ – світлину окупанта-мародера.

Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції встановили потерпілих та свідків, які дали показання щодо вчинених окупантом злочинів.

Після зібрання доказової бази військовослужбовцю 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії зс рф оголосили про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Наразі матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

Управління комунікаціїНаціональної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)