На Київщині судитимуть шахраїв, які ошукали 70 громадян на суму понад ₴536 тис. під виглядом продажу деревини за заниженою ціною

Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців Київщини, які заволоділи грошовими коштами громадян шляхом зловживання довірою (ст. 190 КК України).

Встановлено, що обвинувачені в одній із соціальних мереж розміщували оголошення про продаж деревини за цінами нижче ринкових. Від покупців вони вимагали повну оплату на банківські картки, а після отримання грошей не виходили на зв’язок.

Наразі слідством встановлено 70 ошуканих, серед них мешканці різних областей України. Кожен з потерпілих перевів шахраям від 5 до 12 тис. грн за «товар». Загалом шахраї ошукали потерпілих на понад 536 тис. грн, якими обвинувачені розпорядилися на власний розсуд.

Наразі встановлюються інші особи, причетні до скоєння вказаного злочину.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу – УКР ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура