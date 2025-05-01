На Київщині таксист намагався викрасти малолітню дівчинку

У селі Бишів чоловік силоміць заштовхав дівчинку до салону автомобіля, проте дитина не розгубилася — відчинила двері та втекла. Фігуранту загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

До поліції надійшло повідомлення про те, що водій таксі намагався викрасти 6-річну дівчинку. Правоохоронці встановили, що дитина перебувала на вулиці біля приватного будинку, коли до неї під’їхав автомобіль Peugeot. З транспортного засобу вийшов невідомий та примусово посадив малолітню до авто. На щастя, дитині вдалося одразу втекти.

Поліцейські затримали 39-річного зловмисника у процесуальному порядку. Слідчі Фастівського районного управління поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних слідчих дій буде вирішено питання про повідомлення затриманому про підозру, а також обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Київської області