На Київщині трьох службових осіб селищної ради викрито на хабарі на суму понад 1 млн грн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру директору комунального підприємства і начальнику відділу архітектури однієї з селищних рад Київської області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та у пособництві в її одержанні завідувачці сектору тієї ж селищної ради (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України).

За даними слідства, службові особи вимагали неправомірну вигоду в сумі понад 1 млн грн від директора товариства за погодження та видачу технічних і містобудівних умов на облаштування підземних комунікацій для будівництва багатоквартирного житлового будинку.

Одного з підозрюваних затримано під час одержання частини неправомірної вигоди в сумі 912 тис. грн. Наразі вказаним особам обрано запобіжні заходи.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура