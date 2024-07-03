На Київщині у держвласність повернули водосховище вартістю понад мільярд гривень

За позовом Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської обласної прокуратури державі повернуто водосховище на річці Красна в межах Перегонівської та Семенівської сільських рад Обухівського району. Також повернуто земельну ділянку під цим водосховищем площею 29 га вартістю понад мільярд гривень.

Прокурори встановили, що декілька років підприємець використовував водосховище для рибогосподарської діяльності лише на основі виданих Режимів рибогосподарської експлуатації. Ці документи не давали йому права на користування водоймою.

Внаслідок такого господарювання він уникав орендної плати за використання водних об’єктів та земель водного фонду.

Оскільки законом не передбачено можливість використання водних біоресурсів без отримання права на водні об’єкти та земельні ділянки під ними, прокуратура звернулась до суду з позовною заявою.

Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури і зобов’язав підприємця припинити незаконне використання водосховища та повернути його державі в особі Обухівської міської ради.

Офіс Генпрокурора