На Київщині у зіткненні легковика з маршруткою загинув чоловік, шестеро дорослих і двоє дітей – поранені (фото)

У Білоцерківському районі Київської області поблизу села Червоне зіткнулися легковий автомобіль і маршрутний автобус, внаслідок ДТП одна людина загинула, ще восьмеро постраждали, серед них – двоє неповнолітніх.

Як передає Укрінформ, про це поліція Київщини повідомляє у Фейсбуці.

Дорожньо-транспортна подія сталася 29 вересня близько 11:00 у Ковалівській громаді.

Правоохоронці попередньо встановили, що 40-річний водій, керуючи автомобілем ВАЗ рухався по автодорозі сполученням «Фастів – Біла Церква».

Під час руху кермувальник виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з маршрутним автобусом «Рута», під керуванням 49-річного водія.

Неповнолітнього пасажира легковика та двох пасажирів автобуса, серед яких неповнолітня дівчина, з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Ще п’ятеро осіб, зокрема водій та пасажири автобуса також отримали тілесні ушкодження.

Усім учасникам аварії медики надали необхідну допомогу.

На місці працювали слідчі слідчого управління поліції Київщини, медики та рятувальники.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).