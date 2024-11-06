На Київщині учасники ОЗГ розкрадали бюджетні кошти, виділені на відновлення будинків, постраждалих унаслідок бойових дій

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору та чотирьом учасникам організованої злочинної групи за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, службові особи Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області спільно з іншими цивільними особами організували злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів на суму понад 650 тис грн, виділених на відновлення постраждалих унаслідок бойових дій житлових будинків.

Відповідно до розробленого злочинного плану, учасники організованої злочинної групи заволоділи грошовими коштами, шляхом завищення в проєктно – кошторисній документації обсягів будівельних робіт та використаних матеріалів. Фактично виконані роботи не відповідали заявленим в документах даним, а у деяких випадках взагалі не виконувались.

Отриманими у такий спосіб грошовими коштами останні розпорядились на власний розсуд.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Київській області, оперативний супровід – ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура