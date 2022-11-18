На Київщині вантажівка упала в річку: тіло водія діставали водолази (фото)

На Київщині поблизу селища Бородянка вантажівка з причепом упала в річку Здвиж. Кабіна водія опинилась під водою. Його тіло діставали водолази.

Поліція Київщини розслідує смертельне ДТП, внаслідок якої вантажівка упала в річку, передає Інформатор з посиланням на поліцію Київщини.

Подія сталася 15 листопада, близько 13-ї години. Вантажівка, що перевозить скраплений газ, рухалась по мосту через річку Здвиж, що поблизу селища Бородянка.

Попередньо правоохоронці встановили, що 27-річний водій не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль з’їхав у річку. На жаль, кермувальник загинув, його тіло дістали за допомогою водолазів.

Поліція Київщини закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними за кермом!