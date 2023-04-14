На Київщині вантажівка з посилками «Укрпошти» перевернулась у кювет

На Київщині у Білоцерківському районі сталася ДТП за участі вантажівки “Укрпошти”. Щоб дістати авто з кювету, викликали рятувальників з краном.

12 квітня о 09:20 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про те, що вантажний автомобіль, з’їхав у кювет і перекинувся. Передає Інформатор з посиланням на ДСНС Київщини.

Прибувши, фахівці Служби порятунку побачили перевернутий у кюветі автомобіль для вантажних перевезень компанії «Укрпошта».

За допомогою автокрану рятувальники підняли транспортний засіб на проїжджу частину, і допомогли у перевантаженні посилок.