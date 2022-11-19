На Київщині водій напідпитку збив на смерть 12-річного хлопчика

Родина загиблого – це вимушені переселенці з Херсонщини.

ДТП сталася 18 листопада близько 17 години в Брилівці Білоцерківського району.

“Хлопчик пішов купити їжу, повертався додому узбіччям, не дійшов до оселі всього 100 метрів… 57-річний водій легковика збив дитину на смерть”, – повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За попередні даними, водій керував напідпитку. Зараз він затриманий і знаходиться в ІТТ.

“Родина загиблого – це вимушені переселенці з Херсонщини. На Київщину сім’я з 8 дітьми переїхала, тікаючи від війни, всього місяць назад, і от таке лихо…”, – написав Нєбитов. // УНІАН