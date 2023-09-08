На Київщині викрили підпільного торговця Червонокнижними тваринами

До поліції надійшло повідомлення від членів зоозахисної організації “URSA”, які виявили публікацію, де невідомі особи продавали тварину занесену до Червоної книги України.

Правоохоронці Обухівського управління поліції Київщини спільно із зоозахисниками провели оперативні заходи, під час яких, при продажі тваринки, викрили правопорушника та вилучили рись. Зловмисником виявився 36-річний житель столиці, котрий навіть не мав документів на представницю котячих.

За фактом порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу занесених до Червоної книги України [ч. 2 ст. 88-1 КУпАП] поліцейські склали протокол.

«Привезли як котика в переносці за домовленістю. Зоозахисним організаціям, зокрема нашій URSA, не бракує роботи, щоб ще й нагадувати торговельним майданчикам їх же правила роботи. Завдяки оперативній реакції Обухівського управління поліції Київщини тварину вилучено. На жаль, завдяки певним онлайн платформам вони продаються й далі», – зазначила Тетяна Гончарова.

Крім того, чоловік чинив злісну непокору правоохоронцям та відмовлявся віддавати тварину. Поліцейські попередили правопорушника про складання протоколу щодо непокори представнику закону, на що чоловік розлютився та пошкодив переносну клітку в якій перебувала тваринка.

Правоохоронці склали адміністративний протокол за фактом злісної непокори законному розпорядженню або вимозі поліцейського [ст. 185 КУпАП].

Наразі тварину передано до відповідного центру тимчасового утримання.

Подальшу долю правопорушника вирішить суд.

Відділ комунікації поліції Київської області