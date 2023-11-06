На Київщині викрили злочинну групу, яка нелегально постачала електронні сигарети з закордону

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили злочинну діяльність групи осіб, які організували масштабну схему з реалізації контрафактних тютюнових виробів.

Слідством встановлено, що троє мешканців міста Макарів, налагодили тіньову схему з постачання електронних тютюнових виробів з-за кордону. Далі контрафакт розповсюджували оптовими партіями по всій території України за допомогою соціальних мереж та поштових операторів.

Також продаж товару на території Київщини здійснювався через пункти роздрібної торгівлі в Бородянці, Макарові та Білогородці.

Детективи БЕБ провели обшуки в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та пунктах продажу. В результаті співробітники Теруправління вилучили понад 4 тис. електронних цигарок, майже 6 тис. ємностей з рідинами для куріння, тютюн для кальяну та автомобіль.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 4 млн грн.

Досудове розслідування триває. Встановлюються шляхи постачання контрафактної продукції та повне коло причетних до незаконної діяльності осіб.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно БЕБ на Київщині припинило продаж контрафактних тютюнових виробів через телеграм-канал.

Бюро економічної безпеки