На Київщині викрито черговий склад з контрафактним алкоголем на ₴1,7 млн., який збували через роздрібні магазини

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури припинено злочинну діяльність з незаконного продажу фальсифікованих алкогольних напоїв, що можуть становити загрозу для життя і здоров’я людей (ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України).

У рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що на території міста Біла Церква особи орендували складське приміщення, де зберігали незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку.

Вказану продукцію сумнівної якості збували у роздрібні магазини та торгові точки з продажу алкогольної продукції на території Київщини.

За результатами проведення санкціонованого обшуку, вилучено понад 21000 пляшок зі спиртовмісною речовиною на суму близько 1,7 млн грн.

На даний час у рамках кримінального провадження вживаються заходи щодо призначення відповідних судових експертиз, а також встановлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності, з метою притягнення їх до встановленої законом відповідальності.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу працівників УСР в Київській області ДСР Нацполіції України.

Київська обласна прокуратура