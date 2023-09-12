На Київщині викрито двох торговців бойовими гранатами та патронами
За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані налагодили незаконний збут боєприпасів на території Білоцерківського району.
Під час документування злочину правоохоронці провели 2 оперативні закупки та задокументували продаж 10 гранат по 3 тисячі гривень за кожну.
Осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Нині їм обрано запобіжні заходи.
У ході обшуків за адресами проживання підозрюваних вилучено 6 гранат різних типів, підривачі до гранат, корпус до гранати Ф1 та понад 1100 набоїв калібру 5,45.
Встановлюються всі обставини вчинення злочину.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet