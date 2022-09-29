На Київщині викрито мережу місць зберігання та реалізації контрафактного тютюну

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та припинено злочинну діяльність групи осіб, які організували підпільну мережу зі збуту контрафактних цигарок (ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, мешканці Білої Церкви організували продаж тютюну сумнівного походження без марок акцизного податку України встановленого зразка. Продукція реалізовувалась на 11 точках роздрібної торгівлі міста та району.

Під час проведення 17 санкціонованих обшуків за місцем реалізації та зберігання товару, правоохоронці виявили і вилучили з незаконного обігу тютюнові вироби, два автомобілі, які використовувалися для транспортування продукції, чорнові записи, банківські картки, зброю та грошові кошти.

На даний час у рамках кримінального провадження вживаються заходи щодо призначення відповідних судових експертиз, встановлюються всі обставини протиправної діяльності та причетні до неї особи. Також уточнюються збитки державі від несплати податків та нелегальної торгівлі підакцизною продукцією.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР Нацполіції України.

Київська обласна прокуратура