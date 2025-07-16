На Київщині викрито ОЗГ, яка отримала ₴122 млн доходу з виробництва контрафактної кави відомих брендів

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури припинено злочинну діяльність організованої групи у складі організатора та п’ятьох виконавців, яка спеціалізувалася на виробництві підробленої кавової продукції в промислових масштабах.

Усім учасникам організованої групи повідомлено про підозру та інкриміновано незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 229 та ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, підозрювані на території Київської області, не маючи відповідних ліцензій та укладених договорів на використання торговельних марок, організували масштабне виробництво та збут контрафактної кавової продукції.

Фальсифікований товар виготовляли у складських приміщеннях і реалізовували під виглядом оригінальної продукції оптовими партіями та в роздріб через мережу Інтернет, логістичні компанії, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках України.

Внаслідок таких дій підозрювані легалізували доходи, отримані незаконним шляхом, на загальну суму понад 122 млн грн.

Під час проведених обшуків правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення, обробки та фасування кавової продукції, упаковки фальсифікованої кави, готівкові кошти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, а також документацію та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність.

Крім того, виявлено та вилучено 11 елітних транспортних засобів, серед яких автомобілі марок Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz S 65, CHEVROLET CORVETTE та інші.

Наразі до суду подані клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних та накладення арешту на їхнє майно.

Досудове розслідування триває.

Заходи викриття здійснювались у співпраці з детективами ТУ БЕБ Київської області за оперативного супроводу УПК в Київській області ДКП НПУ.

Київська обласна прокуратура