На Київщині викрито схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога для ЗСУ

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом особам у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, керівник волонтерського центру благодійної організації разом з дружиною та водієм організації налагодили механізм збуту легкових автомобілів, ввезених на територію України в якості гумдопомоги. Вони розміщували оголошення на платформах для продажу автомобілів і продавали їх військовослужбовцям. Після одержання коштів передавали автівки військовим під виглядом гуманітарної допомоги на безоплатній основі.

Підозрюваних затримано у порядку ст. 208 КПК України під час продажу чотирьох автівок на загальну суму понад пів мільйона гривень. До суду скеровані клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідство встановлює всі обставини та причетних до незаконного використання гуманітарної допомоги осіб.

У ході обшуків вилучено готівку, документацію, 24 автомобілі та інші речові докази.

Досудове розслідування триває.

Заходи з викриття проводились прокурорами спільно зі слідчими Білоцерківського РУП ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу співробітників Білоцерківського РВ ГУ СБ України в місті Києві та Київській області й ДСР Нацполіції України.

Київська обласна прокуратура