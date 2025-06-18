На Київщині викрито злочинну схему заволодіння ₴11,5 млн з фонду забезпечення військовослужбовців НГУ

За процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру бухгалтеру, двом колишнім начальникам фінансового відділення однієї з військових частин Нацгвардії та шістьом цивільним особам. В залежності від скоєного їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману, недбале ставлення до військової служби, а також легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, упродовж 2020 – 2024 років підозрювані, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізували схему заволодіння грошовими коштами, шляхом систематичного заниження розміру щомісячного грошового забезпечення кожному з 3000 нацгвардійців частини на 30-35 грн.

В рамках схеми бухгалтер забезпечувала технічне включення банківських реквізитів сторонніх, непов’язаних з НГУ цивільним особам, до відомостей на виплату грошового забезпечення. Кошти перерахувались на карткові рахунки, які у подальшому знімались та ділились між підозрюваними.

Крім того, двоє начальників фінансового відділення військової частини НГУ у період з 2020 по 2021 рік та з 2022 по 2024 рік відповідно не вчинили жодних дій для належної перевірки документів, що стали підставою для незаконного нарахування та виплати грошового забезпечення 6 цивільним громадянам.

Загальна сума привласнених коштів за результатами діяльності схеми становить близько 11,5 млн грн.

Стороною обвинувачення подано клопотання про застосування до всіх підозрюваних запобіжного заходу.

Досудове розслідування – ТУ ДБР у м. Києві, оперативний супровід – ДВКР СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора