На Київщині взято під варту 31-річного чоловіка, який вбив свою матір

За процесуального керівництва прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Київщини за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними слідства 23 липня цього року у Бучі підозрюваний перебував вдома зі своєю матір’ю. Там, між ними виник словесний конфлікт. Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, наніс матері 4 удари невстановленим предметом в тім’яну область голови. Від отриманих травм потерпіла померла на місці злочину.

Досудове розслідування здійснюється Бучанським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура