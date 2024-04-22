На Київщині засудили чоловіка, який без дозволу вирізав дерева в захисних лісонасадженнях

За публічного обвинувачення Фастівської окружної прокуратури суд визнав мешканця Київщини винним у незаконній порубці дерев (ч. 4 ст. 246 КК України).

Прокурор у суді довів, що в січні цього року засуджений бензопилою здійснив порубку дубів, акацій та в’язу у захисних лісонасадженнях регіональної філії «Південно-Західна залізниця» на території Фастівського району. При цьому він не мав передбаченого законом дозволу.

Розмір спричиненої шкоди становить понад 100 тис. грн. За позовом прокурора суд зобов’язав чоловіка відшкодувати цю суму на користь держави. Гроші мають перерахувати до спецфонду охорони навколишнього природного середовища.

Враховуючи доводи прокурора, суд призначив мешканцю Київщини покарання у виді 5 років 3 місяців позбавлення волі, а знаряддя злочину постановив конфіскувати в дохід держави.

Київська обласна прокуратура