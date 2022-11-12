На Київщині затримали чоловіка, який тричі вистрелив в обличчя коханій і 4 роки ховався від слідства

Чоловік прийшов на місце роботи до жінки, в яку був закоханий. Після відмови дівчини на його залицяння, горе-шанувальник витяг пістолет та тричі вистрелив коханій в обличчя.

Подія сталася у жовтні 2018 року в одному з офісів одеської служби таксі. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київщини.

30-річний водій прийшов на робоче місце до диспетчера — 34-річної дівчини, в яку був закоханий без взаємності. Чоловік мав із собою травматичну зброю. Коли жінка у відповідь на залицяння відмовила, тричі вистрілив їй в обличчя та втік.

Потерпіла вижила, але пережила кілька серйозних операцій. Увесь цей час її кривдник знаходився в розшуку. Чоловік дістав документи на інше ім’я, оселився і жив у селі Крюківщина. Доки його не викрили працівники сектору карного розшуку поліції Бучанщини.

Зібравши необхідну кількість інформації про злочинця, оперативники «призначили йому зустріч» та затримали. Тепер фігуранта передадуть ініціатору розшуку — поліції міста Одеса, де за фактом замаху на умисне вбивство [ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ] слідчі проводять досудове розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами.