На Київщині затримали групу осіб, які намагалися вирішити конфлікт зі зброєю в руках

Подія сталася учора, 9 серпня, поблизу однієї з АЗС на кільцевій дорозі.

Як встановили поліцейські, між орендодавцем та суборендатором виник конфлікт стосовно підвищення орендної плати за нерухомість. Один з опонентів вирішив силовим методом переконати другу сторону. Для цього відправив озброєних чоловіків за місцем знаходження об’єкта нерухомості.

Аби не допустити розвитку конфлікту та негативних наслідків, на місце було направлено працівників обласного управління стратегічних розслідувань кримінальної поліції, слідчо-оперативну групу Бучанського райуправління поліції та спецпризначенців.

На місці події затримано трьох осіб та вилучено вогнепальну зброю – автомати та пістолети. Фігуранти затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України