На Київщині затримали наркоторговця з оптовою партією особливо небезпечних психотропів

Затриманому загрожує до восьми років в’язниці.

Патрульні Київщини під час типової перевірки викрили драгдилера з оптовою партією особливо небезпечних наркотиків.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, у салоні авто зловмисника знайшли три кілограми психотропів PVP вартістю майже 1,5 мільйона гривень.

Наразі 30-річний наркоторговець перебуває в СІЗО, йому загрожує до 8 років в’язниці.

Очільник поліції Київщини додав, що посилені заходи безпеки, робота блокпостів, регулярні патрулювання і перевірки під час воєнного стану стабілізують криміногенну ситуацію в регіоні. // LB.ua