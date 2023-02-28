На Київщині затримали наркоторговця з оптовою партією особливо небезпечних психотропів
Затриманому загрожує до восьми років в’язниці.
Патрульні Київщини під час типової перевірки викрили драгдилера з оптовою партією особливо небезпечних наркотиків.
Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Наразі 30-річний наркоторговець перебуває в СІЗО, йому загрожує до 8 років в’язниці.
Очільник поліції Київщини додав, що посилені заходи безпеки, робота блокпостів, регулярні патрулювання і перевірки під час воєнного стану стабілізують криміногенну ситуацію в регіоні. // LB.uaTweet