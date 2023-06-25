На Київщині затримали росіянина-«гіпнотизера», який 20 років «втюхував» сувенірні купюри (відео)

Суд вже обрав зловмиснику запобіжний захід.

У Київській області затримали фальшивомонетника-“гіпнотизера”, який “втюхував” людям сувенірні купюри, на яких домальовував від руки нулі.

Таким чином зловмисник обманював людей 20 років у різних областях України, про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Київській області. Як повідомляє прес-секретар поліції Київщині Ірина Прянішнікова у відеосюжеті, жертвами цього чоловіка в області стали щонайменше 10 осіб.

Одна з потерпілих, яка працює в салоні краси, розповіла, що чоловік зайшов, коли вона розмовляла з іншим клієнтом, і почав питати про сертифікати, які, начебто, хоче подарувати дружині. При цьому дуже багато говорив і нібито дуже поспішав до дружини, яка його чекала в ресторані. Оскільки не працював термінал, і картою не було можливості розрахуватися, то він дав нібито 200 євро, бо немає гривень.

Постраждала розповіла, що він підсвічував свій “фантик” ручкою, демонструючи нібито водяні знаки. Дівчина виписала сертифікат і віддала йому решту грошей у гривні. Лише після того, як чоловік покинув заклад, вона помітила, що з купюрою щось не те, а через день у цьому ж районі Київщини трапився схожий епізод. При цьому у зловмисника була одна мета – віддати фальшиву іноземну купюру й отримати решту справжніми грошима.

У поліції розповіли, що чоловік брав сувенірну купюру, де про це було написано іноземною мовою, номіналом нуль євро, до якої він ручкою домальовував цифри. У пошуку чоловіка допомогли камери відеоспостереження.

Прянішнікова розповідає, що протягом останніх майже 20 років на території всієї України траплялися аналогічні випадки, зокрема, в Борисполі, Броварах, Запоріжжя, Харківської області. За її словами, ще у 2010 році зловмисника затримали працівники поліції Харківської області. Він в одному з меблевих салонів намагався розрахуватися підробленою купюрою, але це нічим не закінчилося. Він дуже добро вмів викликати довіру і видумував кожен раз іншу історію.

Прес-секретар поліції Київщині розповіла, що чоловік проживав в Києві. Він виходець з Азербайджану і є громадянином РФ. Понад 10 років він ніде не працював і практично жив за видурені гроші. Він орендував житло в Києві і мав свого водія.

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Зловмисника затримано, суд вже обрав запобіжний захід – тримання під вартою строком 57 діб. Поліція в коробці з печивом знайшла чимало трафаретів, якими зловмисник наносив на звичайні сувенірні купюри написи 100, 200 і навіть 500 євро, якими розраховувався.

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі, оскільки йдеться про тяжкий злочин – виготовлення і розповсюдження підроблених купюр. // УНІАН