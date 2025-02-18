На Київщині затримали співробітника колонії, який «зливав» рашистам дані про ексзасуджених, що воюють за Україну

Служба безпеки спільно з ДБР та за сприяння керівництва Мін’юсту затримала на Київщині російського агента. Ним виявився завербований фсб керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону.

За матеріалами справи, фігурант «зливав» окупантам інформацію про колишніх ув’язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій.

Найбільше ворога цікавили персональні дані про осіб, що були засуджені, дати їх звільнення від покарання, а також назви військових частин, де вони виконують бойові завдання.

Рашисти планували використати цю інформацію для встановлення локацій Сил оборони та спроб вербування українських воїнів.

Щоб отримати розвіддані, агент використовував свій доступ до службової документації, яка стосувалася особистих відомостей про колишніх увʼязнених, їхніх характеристик та подальшого розподілу на фронт.

Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його «на гарячому», коли він намагався відправити агентурний «звіт» до фсб.

Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено 5 мобільних телефонів та «змінні» сім-карти, які він використовував для конспіративного зв’язку зі своїм російським куратором.

За даними слідства, в обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму агенту «евакуацію» до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 році.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з ДБР за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Служба безпеки України