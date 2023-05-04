На Київщині затримали старосту села, який збував місцевим мешканцям амфетамін

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру старості одного з округів Фастівської ОТГ за фактами незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, чоловік, задля покращення свого матеріального становища, налагодив збут амфетаміну. Він приймав замовлення на «товар» лише у перевірених осіб з-поміж місцевого населення. Телефоном домовлявся про місце зустрічі та передавав психотропи безпосередньо в руки замовника.

Під контролем правоохоронців задокументовано два таких факти. Підозрюваного затримано після чергового продажу психотропної речовини у порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи затриманого, а також у його транспортному засобі виявлено і вилучено психотропні речовини, набої, тротилову та димову шашки, електронні ваги і банківські картки.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 134 тисячі гривень застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Фастівського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу співробітників ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура