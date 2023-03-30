На Київщині затримали зловмисника, який сокирою зарубав знайому

У селі Новосілки Пірнівської громади, під час розпиття алкогольних напоїв, між чоловіком та знайомою виник конфлікт. Кривдник вхопив сокиру та наніс жінці декілька ударів в область голови та рук. Згодом взяв кухонний ніж та завдав більше 6 ударів по тулубу.

Від отриманих травм 40-річна жінка загинула на місці.

58-річний вбивця втік з місця вчинення злочину та переховувався від поліції в одній із господарських будівель на цьому ж подвір’ї. Правоохоронці Вишгородського управління поліції Київщини затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства слідчі, за процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру [ч.1 ст.115 ККУ]. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліція Київської області