На Київщині затримали зловмисника, який убив сестру сокирою

Вчора рано вранці до Броварського райуправління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що він вдарив свою сестру та вона знаходиться без свідомості.

Поліцейські, прибувши за вказаною адресою, виявили тіло потерпілої – 38-річної мешканки будинку. Правоохоронці встановили, що напередодні у селі Бзів 56-річний чоловік спільно із сестрою розпивали спиртні напої. Між ними виник конфлікт, в результаті якого остання вдарила чоловіка по обличчю та у відповідь отримала від брата удар обухом сокири по голові.

Правопорушник, вчинивши злочин, пішов з дому та коли повернувся виявив тіло мертвої сестри.

Працівники поліції затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства [ч.1 ст.115 ККУ] слідчі Броварського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліція Київської області