На Київщині затримали знахабнілого молодика, який «переплутав» поліцейське авто… з туалетом

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за вчинення хуліганських дій

На Київщині молодий чоловік справив природні потреби на бампер службової автівки правоохоронців. У той час його знайомий знімав подію на телефон. Відповідний відеоролик поліціянти виявили під час моніторингу соціальних мереж, інформує Головне управління Національної поліції у Київській області.

Правоохоронці встановили, що 14 лютого наряд групи реагування патрульної поліції Бориспільського управління поліції Київщини прибув на виклик з приводу вчинення крадіжки та, припаркувавши авто, вирушив на відпрацювання події. Так, помітивши відсутність правоохоронців, один з молодиків вирішив вчинити хуліганські дії.

Працівники поліції встановили особи чоловіків. Ними виявилися 20 та 22-річні місцеві мешканці. Одного із молодиків затримано у процесуальному порядку.