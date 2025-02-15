На Київщині затримали знахабнілого молодика, який «переплутав» поліцейське авто… з туалетом
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за вчинення хуліганських дій
На Київщині молодий чоловік справив природні потреби на бампер службової автівки правоохоронців. У той час його знайомий знімав подію на телефон. Відповідний відеоролик поліціянти виявили під час моніторингу соціальних мереж, інформує Головне управління Національної поліції у Київській області.
Працівники поліції встановили особи чоловіків. Ними виявилися 20 та 22-річні місцеві мешканці. Одного із молодиків затримано у процесуальному порядку.