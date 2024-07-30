На Київщині затримано пару покидькив, які спалили автівки військовослужбовців та волонтерів
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці та чоловіку за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України).
За даним слідства, 29 липня в селі Петропавлівська Борщагівка підозрювані облили легкозаймистим розчином і підпалили три автівки.
Одна з них належала Збройним Силам України, дві – волонтери мали передати військовим. Свої дії пара фільмувала на мобільний телефон, а відео відправили «роботодавцю».
Раніше до підозрюваних в Telegram звернувся чоловік, який запропонував здійснити підпали автомобілів Збройних Сил України та інших військових формувань. Він же надавав чіткі інструкції та алгоритми вчинення злочину.
За таку «роботу» обіцяв винагороду в 1000 доларів США, але фактично заплатив виконавцям половину.
Затримали підозрюваних співробітники Поліція Київської області та ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
До суду скеровані клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.