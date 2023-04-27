На Київщині затримано посадовця лісомисливського господарства, який за хабар пропонував підлеглому лісничому уникнути звільнення

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру заступнику директора одного з державних лісомисливських господарств Київщини за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у 2022 році, після зміни керівництва лісомисливського господарства, лісничому було наказано написати заяву про звільнення без зазначення відповідної дати. Надалі підозрюваний вимагав від цього працівника 37 тисяч гривень, натомість обіцяв не вживати заходи щодо його звільнення з займаної посади.

У ході контролю за вчиненням злочину проведено два етапи передачі грошових коштів. Під час передачі другого траншу в сумі 30 тис. грн посадовця затримали «на гарячому» в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими теруправління ДБР, розташованого у м. Києві, оперативний супровід – Вишгородський РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура