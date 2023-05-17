На Київщині затримано службових осіб Держпродспоживслужби, які налагодили схему отримання хабарів за реєстрацію сільгосптехніки

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру чотирьом співробітникам ГУ Держпродспоживслужби в Київській області та приватному підприємцю за фактами вимагання й отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідство встановило, що начальник і заступник одного з відділів вказаного відомства надавали двом підлеглим спеціалістам усні вказівки створювати штучні перешкоди фізичним та юридичним особам під час реєстрації сільськогосподарської техніки. З метою конспірації протиправної діяльності, яка полягала в систематичному отриманні неправомірної вигоди, вони залучили приватного підприємця. Остання висувала вимогу громадянам сплатити певну суму задля безперешкодного проведення реєстраційних дій транспортних засобів та видачу відповідних документів. Вартість оформлення однієї одиниці транспорту становила 8 тисяч гривень.

Вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України після отримання чергової суми неправомірної вигоди. За клопотанням сторони обвинувачення працівникам служби обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

До суду скеровані клопотання про арешт майна підозрюваних, а також відсторонення затриманих працівників Держпродспоживслужби від займаних посад.

Наразі перевіряється їх причетність до отримання грошових коштів за реєстрацію близько 50 одиниць техніки.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Київській області за оперативного супроводу УСР в Київській області Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура