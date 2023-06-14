На Київщині завідувачку кафедри одного з вишу викрито на хабарі за успішний захист практики та магістерської роботи

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру завідувачці кафедри одного з вищих навчальних закладів Київщини за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрювана вимагала від п’ятьох студентів гроші за позитивну перевірку та затвердження звіту кваліфікаційної переддипломної практики, а також перевірку магістерської роботи й успішний її захист.

Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання частини оговореної суми в розмірі 1000 доларів США та 7500 гривень. До суду скеровані клопотання про обрання їй запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бучанського РУП ГУНП в Київській області за оперативного супроводу ГУ з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура