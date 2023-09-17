На Київщині жінка нанесла співмешканцю смертельний удар палкою

Конфлікт між цивільним подружжям трапився в одному з будинків у Білоцерківському районі. На подвір’ї фігурантка знайшла дерев’яну палицю.

Знаряддям вона нанесла удар своєму опоненту в бік, після чого вибігла з двору. На жаль, в результаті розриву внутрішнього органу та крововтрати, чоловік помер на місці.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого повідомили затриманій про підозру [ч.2 ст.121 ККУ].

Відділ комунікації поліції Київської області