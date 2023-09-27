На Київщині зловмисник наніс ножові поранення через ревнощі

До поліції надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про те, що в Броварах по вулиці Олімпійська знаходяться троє чоловіків, один з яких зі слідами крові.

Поліцейські на місці події встановили, що вказані особи спільно розпивали спиртні напої. Згодом двоє чоловіків почали між собою сваритися. Як з’ясували працівники поліції, сварка сталася через ревнощі до жінки потерпілого. Фігурант наніс своєму опоненту чотири ножові поранення в область грудної клітини та шиї.

48-річного потерпілого госпіталізовано до медичного закладу, наразі загрози його життю і здоров’ю немає.

Правоохоронці затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом нанесення тяжкого тілесного ушкодження [ч. 1 ст. 121 ККУ]. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліція Київської області