На Київщині зловмисник підпалив авто знайомого (фото)

У селі Мила 49-річний місцевий житель через сімейний конфлікт підпалив автомобіль Tesla, який належав його знайомому. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Днями до поліції звернувся 56-річний потерпілий із повідомленням про загоряння його автомобіля. Працівники ДСНС ліквідували пожежу.

Правоохоронці Бучанського управління поліції в ході проведення низки оперативних заходів та за допомогою камер відеонагляду встановили факт занесення стороннього джерела вогню невідомою особою.

Фігурант переліз через паркан та завчасно підготовленою запальною сумішшю у пластиковій пляшці облив рушники, які розмістив під переднім та заднім колесами автомобіля. Далі сірниками підпалив їх та впевнившись, що транспортний засіб загорівся, зник з місця події.

Внаслідок займання, автомобіль зазнав суттєвих пошкоджень та відновленню не підлягає.

Слідчі, за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного знищення чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Київщини