На Київщині зловмисник, погрожуючи зброєю, зґвалтував сусідку

«Бив по голові пістолетом, зґвалтував. Мерзотника, який жорстоко знущався над жінкою, гарячим слідом затримали поліцейські Київщини. 50-річного ґвалтівника викрили в селі Старі Петрівці, де він і вчинив сексуальне насильство над 40-річною сусідкою», – зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліцейські затримали місцевого жителя та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Всі речові докази вилучено та направлено на відповідні експертизи.

За фактом зґвалтування слідчі Вишгородського управління поліції Київщини за процесуального керівництва прокуратури, повідомили лиходію про підозру [ч.1 ст. 152 ККУ]. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліція Київської області