На Київщині зловмисник вдарив чоловіка сокирою по голові та пограбував

У селищі Рокитне чоловік завдав удару сокирою по голові знайомому та заволодів його речами. Підозрюванму загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Повідомлення про подію до поліції надійшло 17 липня, о 15:30. Правоохоронці встановили, що за місцем проживання потерпілого фігурант, в стані алкогольного спʼяніння, вдарив 35-річного чоловіка по голові обухом сокири та відкрито заволодів його речами, зокрема велосипедом, бензопилою і мобільним телефоном.

Поліцейські встановили місце знаходження зловмисника та затримали його у процесуальному порядку. Ним виявився 33-річний раніше судимий житель Обухівського району. Його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Речові докази вилучено.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом вчинення відкритого викрадення чужого майна, поєднаного з насильством, яке не є небезпечним для життя і здоров’я потерпілого, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України).

Відділ комунікації поліції Київської області