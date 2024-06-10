На Київщині знешкоджено підпільне виробництво цигарок: виготовляли 40 000 пачок на добу

Цех знаходився на території промислових баз в Броварах. Виготовлену продукцію організатори реалізовували по всій Україні як з підробленими марками акцизного податку, так і без них.

Правоохоронці на постійній основі проводять комплексні заходи з протидії незаконному обігу тютюнової продукції на ринку. За результатами відпрацювання оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції знешкодили підпільне виробництво тютюнової продукції. До його організації причетні мешканці столичного регіону та Івано-Франківської області. Вони налагодили повний цикл виготовлення тютюнової продукції.

Для цього одне з приміщень, що знаходиться на території промзони у Броварах, обладнали виробничою лінією, завезли сировину, тару для пакування тощо. Лише вартість обладнання сягає понад мільйон гривень. З метою приховування своєї діяльності фігуранти використовували засоби конспірації.

Готову продукцію збували по всій території України поштою, замовлення приймали через телеграм-канал. На пачках використовували підроблені марки акцизного податку або збували без них.

7 червня поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями здійснення незаконної діяльності та проживання фігурантів, за результатами яких вилучено:

– лінію повного циклу для виробництва тютюнових виробів;

– майже 700 кг подрібненого тютюну;

– 1 335 одиниць цигарок насипом;

– 2 166 коробок для фасування тютюнових виробів;

– рулони паперу для виготовлення цигарок.

Загальна вартість вилученого сягає 2 000 000 гривень.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України