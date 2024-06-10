На Київщинs повідомили про підозру зловмиснику, який зарізав товариша

У Сквирській громаді під час конфлікту 33-річний чоловік смертельно поранив свого сусіда. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

34-річний потерпілий зайшов до свого сусіда. У веранді його зустрів власник будинку. Між чоловіками виникла суперечка через те, що гість начебто пошкодив вхідні двері до будинку. Господар вдарив гостя кухонним ножем у груди, від чого останній помер на місці.

Зловмисник запевнив рідних, що їх родичу раптом стало зле у нього в будинку.

Оперативники Білоцерківського управління поліції Київщини викрили зловмисника. Відомо, що він мав проблеми із законом за крадіжку та зберігання наркотиків. Під час затримання, у фігуранта в організмі виявили 2,5 проміле алкоголю.

Зловмисник затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). У суді йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Київської області