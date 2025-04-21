На Київщинв до 7 років ув’язнення засуджено чоловіка за вбивство знайомого

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Обухівської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурори в суді довели, що у грудні 2024 в одному із сіл Обухівського району 34-річний чоловік розпивав спиртні напої спільно з своїм знайомим. Під час застілля між чоловіками стався конфлікт, в ході якого засуджений наніс численні удари руками та ногами в область обличчя потерпілого, від яких останній помер на місці події.

Суд, врахувавши обґрунтовані доводи прокурорів, засудив його та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Примітка. Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Київська обласна прокуратура