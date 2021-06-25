На лаві підсудних опинився громадянин, який через конфлікт зі знайомою спалив її авто

Слобожанською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 50-річного громадянина за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу).

Встановлено, що у квітні 2021 року вказаний громадянин у нічний час доби прибув в с. Партизанське Дніпровського району до будинку знайомої та на ґрунті особистих неприязних відносин вирішив пошкодити її автомобіль, припаркований на подвір’ї.Так, зловмисник відчинив дублікатом ключа водійські двері, облив салон авто бензином та підпалив, після чого з місця злочину зник.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Довідково: санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури