На Луганщине врач требовала взятку за подтверждение диагноза ребенку

На взятке в 2 тыс. грн разоблачен врач-эксперт детской психиатрии врачебно-консультативной комиссии Луганской областной детской клинической больницы, которая требовала деньги за подтверждение диагноза.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области разоблачен врач-эксперт детской психиатрии врачебно-консультативной комиссии Луганской областной детской клинической больницы на вымогательстве и получении неправомерной выгоды от родителей малолетнего ребенка (ч. 3 ст. 368 УК)», — говорится в сообщении.

Установлено, что должностное лицо требовало неправомерную выгоду в размере 2 тыс. грн за подтверждение диагноза больному ребенку и получение заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения для назначения государственной социальной помощи.

«27 августа 2020 года по результатам обыска служебного кабинета правоохранители изъяли полученные доктором денежные средства… Решается вопрос о сообщение лицу о подозрении и избрании меры пресечения», — отметили в прокуратуре.