На Луганщині чоловік за тисячу доларів хабаря намагався уникнути відповідальності

Викритий на незаконних оборудках з наркотиками мешканець Луганської області вирішив надати неправомірну вигоду заступнику начальника поліції міста Попасна. Правоохоронці затримали зловмисника на передачі першої частини «відкупних».

Співробітники Сєвєродонецького районного управління поліції Луганщини викрили 36-річного жителя міста Попасна на злочинах, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. За непритягнення до кримінальної відповідальності чоловік пообіцяв передати грошову «винагороду» – тисячу доларів США – заступнику начальника поліції міста Попасна.

Про наміри чоловіка було повідомлено Луганське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Відразу після надання половини обіцяної суми хабародавця затримали у службовому кабінеті посадовця поліції оперативники внутрішньої безпеки та слідчі поліції.

За процесуального керівництва прокуратури області, слідчі Сєвєродонецького райуправління готують оголошення про підозру фігурантові за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Наразі чоловікові доведеться відповідати і за злочини з наркотиками, і за підкуп службової особи.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України