На Луганщині до 9 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який пограбував, зухвало познущався та зґвалтував перехожу  

За принципової позиції прокурорів Старобільської місцевої прокуратури Старобільським районним судом Луганської області мешканця міста Старобільська засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном та зґвалтування (ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 152 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що у вересні 2018 року у м. Старобільську раніше неодноразово судимий 32-річний чоловік з корисливих

мотивів здійснив розбійний напад на перехожу у вечірній час доби в громадському місці. Зловмисник схопив 23-річну дівчину за волосся, здавив їй

шию, наніс декілька порізів ножем та удари кулаками в різні частини тіла. У результаті завданих тілесних ушкоджень дівчина втратила свідомість, що

дозволило нападникові заволодіти її мобільним телефоном й грошовими коштами у розмірі 250 гривень.

У подальшому, продовжуючи знущатися над дівчиною, обвинувачений її зґвалтував та декілька разів при цьому вдарив головою об бетонні сходи.

Сторона обвинувачення надала суду беззаперечні та переконливі докази вчинення особою інкримінованих злочинів. Водночас зловмисник у ході

судового розгляду свою винуватість у завданні тілесних ушкоджень та зґвалтуванні категорично заперечував.

Довідково: на даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження – 30 днів із дня проголошення вироку.

Прес-служба прокуратури Луганської області