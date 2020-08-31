На Луганщині двох депутатів райради судитимуть за заволодіння бюджетними коштами

Прокуратурою Луганської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох депутатів Новоайдарської районної ради Луганської області за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення, вчинених у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, депутат-керівник комунального закладу створив та очолив на території Новоайдарського району злочинне угруповання, до діяльності якого залучив свого підлеглого та ще одного депутата райради.

Упродовж 2019 року вони уклали договори купівлі-продажу опалювального обладнання, склали завідомо неправдиві офіційні документи та перерахували грошові кошти без фактичної поставки товару до комунальної установи. В результаті цього учасники угруповання заволоділи бюджетними коштами на загальну суму майже 170 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного управління Національної поліції в Луганській області.​

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Луганської області