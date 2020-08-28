На Луганщині двох поліцейських судитимуть за тиск на бізнес та одержання хабара від перевізників  

Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно двох інспекторів одного з відділів Головного управління Нацполіції в Луганській області за фактом одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, поліцейські чинили тиск на бізнес та перешкоджали здійсненню автоперевізниками підприємницької діяльності.

За можливість займатися вантажними та пасажирськими перевезеннями на автошляхах Луганської та Донецької областей вони щомісячно одержували неправомірну вигоду по 1 тис. грн з кожного транспортного засобу. Крім того, за «допомогу» у вирішенні проблемних питань із державними органами додатково вимагалась така ж сума – 1 тис. грн.

Під час документування двох фактів одержання неправомірної вигоди вказані особи отримали від одного з фізичних осіб-підприємців 24 тис. грн.

Правоохоронців було затримано 7 квітня 2020 року під час одержання частини хабара.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті

Краматорську, оперативний супровід – Головним відділом боротьби з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

На даний час вказані особи відсторонені від займаних посад.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Пресслужба прокуратури Луганської області