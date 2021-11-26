На Луганщині двоє осіб підозрюються у вбивстві знайомого, тіло якого сховали у закинутому каналізаційному колодязі
За процесуального керівництва Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури двом особам повідомлено про підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 121 КК України).
За даними слідства, вночі 21 листопада 2021 року мешканці міста Рубіжне під час конфлікту у ході вживання алкогольних напоїв нанесли знайомому численні удари ногами та дерев’яною палицею в різні частини тіла, після чого відтягнули його на пустир. Пізніше підозрювані, повернувшись на місце події, виявили потерпілого мертвим. З метою приховування вчинення злочину вони сховали тіло чоловіка у недіючому каналізаційному колодязі, закидавши цеглою та сміттям.
Про факт зникнення потерпілого стало відомо від його брата загиблого, з яки м він не виходив на зв’язок три дні.
За результатами оперативно-розшукових заходів із застосуванням службової собаки правоохоронці виявили труп та встановили місцезнаходження осіб, причетних до вчинення злочину.
Обох чоловіків затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідство триває, встановлюються усі обставини вчинення злочину.
Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції № 1 (м. Рубіжне) Сєвєродонецького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Луганській області.
Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Рубіжанського відділу
Сєвєродонецької окружної прокуратури)