На Луганщині двоє осіб підозрюються у вбивстві знайомого, тіло якого сховали у закинутому каналізаційному колодязі

За процесуального керівництва Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури двом особам повідомлено про підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, вночі 21 листопада 2021 року мешканці міста Рубіжне під час конфлікту у ході вживання алкогольних напоїв нанесли знайомому численні удари ногами та дерев’яною палицею в різні частини тіла, після чого відтягнули його на пустир. Пізніше підозрювані, повернувшись на місце події, виявили потерпілого мертвим. З метою приховування вчинення злочину вони сховали тіло чоловіка у недіючому каналізаційному колодязі, закидавши цеглою та сміттям.

Про факт зникнення потерпілого стало відомо від його брата загиблого, з яки м він не виходив на зв’язок три дні.

За результатами оперативно-розшукових заходів із застосуванням службової собаки правоохоронці виявили труп та встановили місцезнаходження осіб, причетних до вчинення злочину.

Обох чоловіків затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває, встановлюються усі обставини вчинення злочину.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції № 1 (м. Рубіжне) Сєвєродонецького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Луганській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Рубіжанського відділу

Сєвєродонецької окружної прокуратури)