На Луганщині екс-керівника медзакладу та директора підрядної організації судитимуть за заволодіння понад ₴500 тис.

Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього головного лікаря одного з районних територіальних

медичних об’єднань області та директора приватного підприємства за фактом заволодіння чужим майном у великому розмірі шляхом зловживання

службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчинених за попередньою змовою групою осіб, (ч. 3, ч.4 ст. 191, ч.

1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у липні 2017 року під час проведення ремонтних робіт з електропостачання пологового та хірургічного відділення центральної

районної лікарні керівник медзакладу та директор підрядної організації придбали необхідне обладнання за значно завищеною вартістю, а також

внесли завідомо неправдиві відомості до акту виконаних робіт, включивши виплати працівникам, які фактично роботи не виконували.

Суб’єкту господарювання-посереднику були надлишково сплачені понад 440 тис. грн. Крім того, підрядник заволодів грошовими коштами у розмірі понад 80 тис. грн за рахунок виплат працівникам, які не проводили ремонтні роботи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням ГУ Нацполіції в Луганській області, оперативний

супровід – Управлінням стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному

покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Луганської області